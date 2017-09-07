Мурманская область ежегодно выделяет 1,6 млрд рублей на соцподдержку семей

МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области каждый год выделяют на социальную поддержку семей более 1,6 миллиарда рублей, ведется активная работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, сообщила губернатор Марина Ковтун на открытии VIII всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей! Вместе с семьей!".

Форум стал авторитетной федеральной диалоговой площадкой, объединяющей профессионалов сферы поддержки семьи и детства. Она ежегодно проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на лучших региональных площадках при содействии органов власти субъектов Российской Федерации. В этом году первой из регионов Северо-Западного федерального округа форум принимает Мурманская область.

"В целом на социальную поддержку семей из бюджета Мурманской области ежегодно выделяется более 1,6 миллиарда рублей", — сказала Ковтун.

Она отметила, что в Мурманской области действуют 13 учреждений для детей и семей, оказавшихся в трудной ситуации. Разработан целый ряд мер по оказанию помощи семьям, реализуется более 40 программ для проблемных семей с детьми, в том числе по повышению родительской компетентности и профилактике внутрисемейных конфликтов. "В результате, по данным на этот год, более половины детей возвращаются в кровные семьи, 11% попадают в приёмные семьи, под опеку, попечительство или усыновление – то есть тоже в семью. И только 6,5% – в детские дома", — отметила Ковтун.

Она также сообщила, что в регионе действуют меры поддержки замещающих семей, в том числе финансовые. Так, на оздоровление приёмных детей семьи получают ежегодно более 14,5 тысячи рублей на каждого ребёнка.

Всего VIII всероссийская выставка-форум собрала около 700 человек из 63 регионов страны. В рамках деловой программы выставки-форума состоится серия тематических "круглых столов" и интерактивных презентаций, заседания клубов профессионального мастерства.

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