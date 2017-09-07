Глава Роструда контролирует предприятия с задолженностями по зарплатам

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России только 164 предприятия имеют серьезную задолженность по зарплатам перед работниками, но ни одна из ситуаций не является критической, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Мы перешли на оперативный учёт задолженности по заработной плате, связанный с тем, что мы ориентируем инспекторов на быстрое реагирование, чтобы не доводить дело до следствия, привлечения к уголовной ответственности и так далее. Мы ориентируем инспекторов и регионалов на то, что чем больше выявили, тем лучше. Поэтому задолженности выявляются, и они гасятся – мы в этом году погасили более 11 миллиардов рублей", — заявил Вуколов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас мы держим на контроле предприятия, где есть задолженность. То есть сейчас находится на личном контроле у меня 164 предприятия. Там есть различные способы погашения, и мы следим за этим. Нет предприятий, где ситуация зашла в тупик", — заявил Вуколов.