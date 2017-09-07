Путин и Абэ пожелали будущим студентам ДВФУ быть "лучше, чем вчера"

Президент РФ Владимир Путин, президент японской федерации дзюдо, член правления Международной федерации дзюдо, олимпийский чемпион Ясухиро Ямасита и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (третий справа) во время осмотра макета Дворца единоборств на территории ДВФУ на острове Русский. 7 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент японской федерации дзюдо, член правления Международной федерации дзюдо, олимпийский чемпион Ясухиро Ямасита и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (третий справа) во время осмотра макета Дворца единоборств на территории ДВФУ на острове Русский. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли участие в церемонии передачи капсулы с посланием будущему поколению студентов Дальневосточного федерального университета, где будет создан международный дворец единоборств.

Международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории откроется в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Торжественная церемония строительства прошла в рамках третьего Восточного экономического форума.

Путин и Абэ прошли к стенду с макетом дворца единоборств и посмотрели, как он будет выглядеть, когда будет построен.

В послании от президента РФ говорится, что создание Дворца позволит воспитать спортсменов высочайшего класса, которые "будут сохранять неизменную приверженность основополагающим принципам дзюдо, ценностям здорового образа жизни".

"Основатель "мягкого пути" Дзигоро Кано считал одним из главных качеств дзюдоистов стремление к саморазвитию. "Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера". И это правило, как и другие идеи дзюдо, не теряют своей актуальности, передаются из поколения в поколение, объединяя страны и народы. Ведь дзюдо — это больше, чем спорт. Это особая философия и образ жизни", — говорится в тексте.