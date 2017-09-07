На ВЭФ-2017 наградили победителей конкурса идей "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Победителями ежегодного конкурса Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) по освоению "дальневосточного гектара" стали авторы идей по упрощенному созданию 3D-модели земельного участка и строительства эколого-этнического парка коренных малочисленных народов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Награждение победителей прошло в четверг на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) в рамках сессии "Дальневосточный гектар: первый опыт".

"Вручая награды победителям, генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков подчеркнул, что необходимо тиражировать успешный опыт и интересные идеи освоения "дальневосточных гектаров", так как они могут послужить началом для нового бизнеса на своей земле для многих участников программы… или положить начало новому населенному пункту на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

К списку таких идей отнесли идею аспиранта Дальневосточного федерального университета Дмитрия Федчуна, позволяющую создать 3D-модель земельного участка без излишних финансовых и временных затрат, а также проект Леонида Сунгоркина из Хабаровского края по строительству эколого-этнического парка коренных малочисленных народов Дальнего Востока "Нанай Боани", нацеленный не только на сохранение культуры коренных народов региона, но и развитие туризма.

Глава АРЧК ДВ подчеркнул, что агентство разрабатывает ряд пакетных предложений, в том числе "селения под ключ", которое, учитывая количество коллективных заявок и агломераций на "дальневосточных гектарах", совершенно точно будет востребовано. Кроме того, АРЧК сопровождает процесс создания пилотных населенных пунктов получателями земельных участков на Дальнем Востоке.

"Их уже 4 – два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области. Еще 12 агломераций "дальневосточных гектаров" расширят границы существующих населенных пунктов. Для того чтобы людям было удобнее кооперироваться, мы создали группу в социальной сети ВКонтакте "Дальневосточный гектар: мы соседи". На этой площадке можно не только найти единомышленников, но и получить совет от наставников, договориться о сходе, выезде на место будущего поседения и так далее", — цитирует пресс-служба Тимакова.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.