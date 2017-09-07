"ВКонтакте" заблокировала страницу "ивантеевского стрелка"

Страница подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, в социальной сети ВКонтакте на экране монитора

Страница подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, в социальной сети ВКонтакте на экране монитора

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу задержанного за стрельбу в школе в Ивантеевке подростка по просьбе его родителей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

"Мы заблокировали его страницу по просьбе родителей, поскольку он является несовершеннолетним", — сказал Красников. При этом он уточнил, что заблокирована страница, которая была создана давно, еще до инцидента со стрельбой в школе.

О каких-либо фейковых страницах подростка, якобы созданных неизвестными от его имени, пока он находится в изоляторе временного содержания (ИВС), соцсети неизвестно.

Ранее в четверг адвокат подростка Виктор Запрудский сообщил, что девятиклассник не пишет комментарии в социальных сетях – страница была создана неизвестными от имени школьника, пока он находится в ИВС.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Суд уже получил материалы на арест подростка. Следствие просит заключить школьника под стражу до 5 ноября.