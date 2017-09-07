В Москве в День города 400 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пожарную безопасность в ходе празднования Дня города в Москве обеспечат 400 сотрудников МЧС, а также в готовности к реагированию на ЧС будут круглосуточно находиться порядка 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России.

Москва отмечает свой юбилей в сентябре. Праздничные мероприятия по всему городу стартовали 1 сентября, однако кульминацией станет программа 9-10 сентября на Тверской улице, где заработают различные тематические площадки.

"Пожарную безопасность мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будут обеспечивать 400 сотрудников столичного МЧС и 28 единиц пожарно-спасательной техники. Ежесуточно в готовности к реагированию на пожары и происшествия находится порядка 1,5 тысячи человек личного состава дежурных смен", — рассказали в ведомстве.

Для обеспечения безопасности на водных объектах столицы, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах будут в усиленном режиме вести патрулирование, отметили в пресс-службе. Кроме того, во время праздничных фейерверков пожарную безопасность обеспечат порядка 130 человек и свыше 15 единиц техники.

"На задействованных объектах и площадках сотрудниками ГУМЧС России по городу Москве проведено 169 инструктажей по безопасности и 120 тренировок по эвакуации в случае возникновения ЧС с вручением памяток", — добавили в главке МЧС.