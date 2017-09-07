Глава Минвостокразвития попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Министр собственноручно отправил новость с заголовком "На ВЭФ-2017 уже подписано 194 соглашения на сумму 2,4 трлн рублей, на 600 млрд больше, чем в 2016-м", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня", в котором для участников ВЭФ запущена специальная лента.

С 4 по 8 сентября подписчики мобильного приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информагентств. Помимо сообщений с ВЭФ пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной общественно-политической и экономической повесткой дня.

За выполнение ответственной информационной миссии министр был награжден почетным дипломом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. Оно позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений информационной картины. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".