Москва лидирует среди городов РФ по качеству образования

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Московское образование за последние годы претерпело ряд преобразований и стало безусловным лидером в стране по своему качеству, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая форум "Город образования" на ВДНХ.
"Рад приветствовать на форуме наших коллег практически из всех регионов нашей страны. И рад приветствовать коллег почти из 40 стран мира. Нам очень ценен опыт каждого региона и каждой страны. Форум "Город образования", который проходит в Москве, не случаен — в Москве почти два миллиона студентов и школьников, и город постоянно находится в поиске новых современных технологий образования. Московское образование за последние годы прошло огромный путь изменений и сегодня является безусловным лидером в нашей стране по качеству образования", — сказал Собянин в приветственной речи.
По его словам, город продолжает искать новые пути развития обучения, делая его более адаптированным к условиям современной жизни. Мэр заметил, что при помощи высших учебных заведений Москвы, высокотехнологичных компаний и музеев в городе создаются новые классы — инженерные, педагогические, научные и кадетские.
Всего в рамках деловой программы форума пройдут 80 мероприятий с участием 250 спикеров из 70 регионов РФ и из 40 стран мира. На форуме "Город образования" представлены 80 экспонентов высокотехнологичных компаний, работающих в образовательной сфере, а также экспозиции, посвященные Московской электронной школе и предпрофессиональному образованию.