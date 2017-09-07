Топилин о вопросе индексации пенсий: точки еще не поставлены

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время панельной сессии Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые возможности на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время панельной сессии Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые возможности на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Вопрос индексации пенсий или ее отсутствия для работающих пенсионеров пока не закрыт, заявил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Бюджетный процесс ещё не завершён, точки ещё ни на чем не поставлены", — сказал Топилин на вопрос о том, обсуждается ли в какой-либо форме идея вернуть индексацию для работающих пенсионеров.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.