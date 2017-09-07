Абэ предложил России опыт японских врачей в лечении детей и престарелых

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил РФ использовать опыт японских медиков в оказании помощи детям и престарелым, а также в области увеличения продолжительности жизни.

"В клиниках, являющихся центрами, отвечающими за лечение детей и престарелых, мы объединим свои знания и опыт. Японо-российское сотрудничество по спасению детских жизней и увеличению продолжительности здоровой жизни продвинется вперед", — сказал Абэ, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.