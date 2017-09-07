Подмосковье лидирует в России по числу ветеранов и юнармейцев

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военкомат Московской области работает с самым большим в России количеством пенсионеров Минобороны и членов военно-патриотического движения "Юнармия", сообщил в интервью РИА Новости военный комиссар Подмосковья генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.

"На пенсионном учете в военном комиссариате Московской области состоят более 140 тысяч пенсионеров министерства обороны РФ — мы являемся самым большим в России военкоматом по количеству пенсионеров… В 724 подмосковных отрядах "Юнармии" состоят около 14 тысяч человек. Это намного выше, чем в других регионах РФ", — сказал Мирошниченко.

По его словам, большое количество военных пенсионеров на территории области обусловлено тем, что увольняемым в запас офицерам предоставлено право выбора места жительства. "Очень многие из них хотели бы жить в Москве, но для поселения в столице существуют определенные ограничения. Поэтому предпочтение и отдается Подмосковью", — пояснил генерал-майор.

Он отметил, что военкомат работает с пенсионерами и членами их семей по вопросам расчета и назначения пенсий уволенным военнослужащим, по случаю потери кормильца, а также по вопросам пересмотра и перерасчета пенсий, предоставления льгот и компенсаций пенсионерам и членам их семей.

"На учете у нас состоит более 30 имеющих отношение к Вооруженным силам РФ ветеранских общественных организаций. В составе этих организаций более 1,5 миллиона ветеранов и членов семей погибших военнослужащих", — отметил военный комиссар.

Он добавил, что в штат военного комиссариата Московской области введена группа инспекторов из числа ветеранов с богатым опытом работы с молодежью, которые активно участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию военнослужащих и призывников.

Мирошниченко подчеркнул, что областной военный комиссариат и все 30 городских и районных военкоматов Подмосковья принимают активное участие в развитии движения "Юнармия". "При этом упор делается на консолидированную работу с администрациями городов и районов, общеобразовательных учреждений, советов ветеранов, воинских частей, общественных организаций. В результате нам удается правильно выстраивать систему военно-патриотического воспитания молодежи", — заключил он.