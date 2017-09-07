В День города в Москве изменятся несколько автобусных маршрутов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Несколько маршрутов наземного общественного транспорта столицы изменятся в связи с празднованием Дня города. Изменения будут действовать с 7 по 11 сентября, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В частности, с 22:00 в указанный период автобусы будут следовать:

— М1 — от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник";

— М10 — от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская";

— № 101, 904 — до Белорусского вокзала;

— Н1 будет ходить на двух участках: от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник" и от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала.

С 18:00 8 сентября до 11 сентября изменится маршрут автобусов М3, которые будут курсировать от "Семеновской" до "Лубянки", а также автобусов М6, которые будут ходить от Силикатного завода до "Краснопресненской".

С 19:00 8 сентября до 11 сентября автобусы будут ходить:

— М2 — от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" (от площади Арбатские Ворота по улице Знаменка и Моховой улице);

— № 38 — от Рижского вокзала до "Трубной";

— № 144 — от станции метро "Тёплый Стан" до кинотеатра "Ударник";

— Н2 — от Беловежской улицы до станции метро "Библиотека имени Ленина" (от площади Арбатские Ворота по улице Знаменка и Моховой улице).

9 и 10 сентября с 11:00 до завершения спортивных мероприятий автобусы № 38 будут перевозить пассажиров от Рижского вокзала до Самотечной площади, после чего маршрут снова продлят до станции метро "Трубная".

9 сентября с 10:30 и 10 сентября с 09:30 автобусы маршрута А проследуют от стадиона "Лужники" до площади Никитские Ворота. 9 сентября с 11:30 и 10 сентября с 11:00 до конца праздничных мероприятий автобусы Т13 и № 24 будут доезжать до Самотечной площади.

9 сентября с 12:30 и 10 сентября с 13:30 автобусы № 255 по пути к "Лужникам" вместо улиц Ленивки и Волхонки будут курсировать по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду. 9 сентября с 20:00 до окончания фейерверка автобусы будут ходить только от "Лужников" до станции метро "Кропоткинская". 10 сентября с 08:30 автобусы № 15 будут следовать от ВДНХ до Краснопролетарской улицы.

9 сентября с 14:30 автобусы № 793 вместо улицы Богданова будут ходить в обоих направлениях по Проектируемому проезду № 5032. Остановка "Районная управа Солнцево" временно отменяется.

10 сентября с 11:00 автобусы М9 проследуют от станции метро "Китай-город" по Маросейке, Покровке и Садовому кольцу до проспекта Мира и далее по своему маршруту.