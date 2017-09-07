Для сети городского велопроката запущено новое мобильное приложение

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Столичная система велопроката запустила новое мобильное приложение VeloBike. Поддержка старой программы будет прекращена в конце сезона 2017 года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Теперь пользователи приложения могут не только найти ближайший прокат со свободными велосипедами или парковочными замками, но и посмотреть прогноз погоды, уточнить стоимость тарифа, поделиться своим маршрутом в социальных сетях, добавить удобные велостанции в раздел "Избранное" и построить самые короткие маршруты поездок.

Кроме того, в программе появилась функция обратной связи. Она позволяет в случае поломки или ДТП оперативно отправить фото, описать ситуацию и получить необходимую помощь. Через новое мобильное приложение также можно приобрести суточный доступ к велопрокату со страхованием жизни и здоровья пользователя на время поездок, а также от хищения или поломки велосипеда при ДТП.

С конца апреля в Москве открыто 380 станций проката. За это время горожане воспользовались его услугами 1,9 миллиона раз.