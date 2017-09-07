Путин рассказал, какими должны быть показатели соцразвития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. До 2025 года основные социально-экономические показатели Дальнего Востока должны стать выше среднероссийских, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Повторю, за предстоящие семь лет до 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского. На решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития дальневосточных регионов, а также федеральные государственные программы", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, развитие экономического потенциала Дальнего Востока должно идти одновременно с укреплением его социальной сферы, чтобы каждый житель региона чувствовал реальные улучшения в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, рост благосостояния своей семьи, родных, близких.

"Будущее Дальнего Востока зависит прежде всего от людей, которые здесь живут", — сказал президент.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.