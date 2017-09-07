Путин поручил разработать программу развития образования на Дальнем Востоке

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Минвостокразвития и Минобрнауки разработать программу по развитию образования и поддержки молодежи на рынке труда на Дальнем Востоке.

"Я прошу правительство, Минвостокразвития, Минобрнауки совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать соответствующую программу. Причем особый упор сделать на развитие образования, профессиональные ориентации, поддержку молодежи на рынке труда", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, речь, в частности, идет об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России, работу которых необходимо тесно интегрировать с ключевыми отраслями экономики и социальной сферы.

Он пояснил, что накануне иностранные инвесторы пожаловались президенту на нехватку необходимых рабочих кадров по нужным им направлениям. "Мы обязательно учтем это замечание", — сказал Путин.

Он также отметил, что важно в полной мере задействовать существующий образовательный потенциал региона. По его словам, Дальневосточный федеральный университет уже сегодня становится одним из самых передовых, современных образовательных учреждений России, а также центром развития цифровых технологий.

Глава государства подчеркнул, что потребность региона в квалифицированных кадрах, в том числе рабочих специальностей, будет расти. "И важно, чтобы кадровая база для будущих производств формировалась именно здесь, на территориях Дальнего Востока. В ближайшие три года здесь нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, обновить учебно-производственную базу училищ и колледжей, ориентируясь на лучшие стандарты движения WorldSkills", — подчеркнул Путин.

"Будущее любого региона — это, конечно, молодые люди, молодежь, те, кто сейчас выбирает профессию, учится, начинает строить свою жизнь, судьбу, которая неотделима от родного края. Инициативность, открытость всему новому, таланты дальневосточной молодежи обязательно должны быть востребованы. И для этого нужна эффективная молодежная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока", — добавил он.