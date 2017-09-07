Путин поручил разработать программу развития образования на Дальнем Востоке

08:5307.09.2017
(обновлено: 09:12 07.09.2017)
10800
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Минвостокразвития и Минобрнауки разработать программу по развитию образования и поддержки молодежи на рынке труда на Дальнем Востоке.
"Я прошу правительство, Минвостокразвития, Минобрнауки совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать соответствующую программу. Причем особый упор сделать на развитие образования, профессиональные ориентации, поддержку молодежи на рынке труда", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, речь, в частности, идет об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России, работу которых необходимо тесно интегрировать с ключевыми отраслями экономики и социальной сферы.
Он пояснил, что накануне иностранные инвесторы пожаловались президенту на нехватку необходимых рабочих кадров по нужным им направлениям. "Мы обязательно учтем это замечание", — сказал Путин.
Он также отметил, что важно в полной мере задействовать существующий образовательный потенциал региона. По его словам, Дальневосточный федеральный университет уже сегодня становится одним из самых передовых, современных образовательных учреждений России, а также центром развития цифровых технологий.
Глава государства подчеркнул, что потребность региона в квалифицированных кадрах, в том числе рабочих специальностей, будет расти. "И важно, чтобы кадровая база для будущих производств формировалась именно здесь, на территориях Дальнего Востока. В ближайшие три года здесь нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, обновить учебно-производственную базу училищ и колледжей, ориентируясь на лучшие стандарты движения WorldSkills", — подчеркнул Путин.
"Будущее любого региона — это, конечно, молодые люди, молодежь, те, кто сейчас выбирает профессию, учится, начинает строить свою жизнь, судьбу, которая неотделима от родного края. Инициативность, открытость всему новому, таланты дальневосточной молодежи обязательно должны быть востребованы. И для этого нужна эффективная молодежная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока", — добавил он.
Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В рамках ВЭФ состоялась, в частности, церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
В рамках ВЭФ представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории.
Участники ВЭФ предложили развивать Дальний Восток для привлечения жителей.
Президент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил с инициативой сделать Приморский край "дальневосточным огородом".
В рамках ВЭФ председатель Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке.
От главы Минтранса гости форума узнали о перспективах возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.
Промобот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.