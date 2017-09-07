МЧС готовится запустить новый спутник для мониторинга чрезвычайных ситуаций

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Новый спутник по заказу МЧС России для мониторинга чрезвычайных ситуаций будет запущен до 2025 года, сообщил начальник департамента гражданской защиты МЧС Андрей Лутошкин.
Также Лутошкин отметил, что всего в космической группировке шесть спутников отечественного производства, которые осуществляют мониторинг ЧС. Также ведомство использует данные 12 зарубежных спутников.
В четверг в ходе III Восточного экономического форума состоялся круглый стол, в котором также приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков и зарубежные гости, которые обсудили вопросы влияния экологических последствий чрезвычайных ситуаций на экономику государств, роль и значимость международного сотрудничества в борьбе с экологическими последствиями.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.