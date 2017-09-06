МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД, осуществляющая перевозки пассажиров в дальнем следовании) запускает 90 дополнительных поездов дальнего следования в дни ноябрьских праздников, сообщают РЖД в среду.

Поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, Псков, Кинешму, Балашов, Саратов, Петрозаводск, Уфу, из Петербурга в Ижевск, Брянск, Курск, Орел, Рыбинск, Осташков, Челябинск, из Петрозаводска в Костомукшу, из Архангельска в Петербург, из Ростова-на-Дону в Адлер и Кисловодск, из Уфы в Приобье, из Екатеринбурга в Казань.

"В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период празднования Дня народного единства и последующие выходные дни ФПК назначает дополнительные поезда дальнего следования. "Пик" выезда в праздничные дни ожидается 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 6 ноября. Всего в данный период назначены 90 дополнительных поездов", — говорится в сообщении.

Всего в период предстоящих праздничных дней с 3 по 6 ноября ФПК планирует перевезти порядка 1,15 миллиона пассажиров (плюс 4% к уровню прошлого года). Продажа проездных документов на дополнительные поезда уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах и через интернет – на официальном сайте РЖД.

При покупке билета заблаговременно пассажирам доступны минимальные цены, отмечают в РЖД. Кроме того, скидки 40% будут действовать и на верхние боковые полки плацкартных вагонов.

В случае повышенного спроса на дополнительные поезда ФПК обещает увеличить их количество, либо добавить вагоны к уже сформированным составам.