МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД, осуществляющая перевозки пассажиров в дальнем следовании) запускает 90 дополнительных поездов дальнего следования в дни ноябрьских праздников, сообщают РЖД в среду.
"В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период празднования Дня народного единства и последующие выходные дни ФПК назначает дополнительные поезда дальнего следования. "Пик" выезда в праздничные дни ожидается 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 6 ноября. Всего в данный период назначены 90 дополнительных поездов", — говорится в сообщении.
Всего в период предстоящих праздничных дней с 3 по 6 ноября ФПК планирует перевезти порядка 1,15 миллиона пассажиров (плюс 4% к уровню прошлого года). Продажа проездных документов на дополнительные поезда уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах и через интернет – на официальном сайте РЖД.
В случае повышенного спроса на дополнительные поезда ФПК обещает увеличить их количество, либо добавить вагоны к уже сформированным составам.