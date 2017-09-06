Собянин рассказал, когда начнется высадка деревьев на обновленных улицах

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Высаживать деревья на обновленных в ходе программы благоустройства московских улицах начнут в ноябре-декабре, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Многие работы (по благоустройству — ред.) будут продолжаться — такие, как установка архитектурных форм и озеленение. Главная работа, которую нам предстоит сделать — это посадка деревьев, которая нам предстоит в ноябре – декабре", — сказал Собянин в эфире Business.FM , пояснив, что посадка в это время года, а также весной повышает выживаемость деревьев.

В Москве с 2015 года реализуется городская программа благоустройства "Моя улица". В первые два года работ комплексно благоустроено 108 улиц протяженностью 130 километров, высажено 7 тысяч деревьев. В 2017 году новый облик по планам властей обретут 80 территорий. Предполагается, что программа "Моя улица" продлится до конца 2018 года.