Собянин рассказал, когда начнется высадка деревьев на обновленных улицах

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Высаживать деревья на обновленных в ходе программы благоустройства московских улицах начнут в ноябре-декабре, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве с 2015 года реализуется городская программа благоустройства "Моя улица". В первые два года работ комплексно благоустроено 108 улиц протяженностью 130 километров, высажено 7 тысяч деревьев. В 2017 году новый облик по планам властей обретут 80 территорий. Предполагается, что программа "Моя улица" продлится до конца 2018 года.