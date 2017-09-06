МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова проверила условия содержания подростков и женщин с детьми в СИЗО Москвы и пообещала оказать содействие организации учебного процесса в московском СИЗО, где несовершеннолетние жаловались на трудности со сдачей ЕГЭ.

Детский омбудсмен в среду посетила СИЗО №5 и №6 УФСИН Москвы, пообщалась с заключенными и руководством изоляторов.

"В конце прошлого учебного года возникла проблема, к нам поступали обращения, что есть трудности со сдачей ЕГЭ… К сожалению, отсутствие точного порядка осуществления учебного процесса детального порождает те трудности, которые сегодня есть. В случае с СИЗО №6 только гуманитарные предметы были представлены, и то не все: это русский язык, литература, обществознание. Но мы договорились о том, что в течение ближайшего времени мы поможем наладить этот процесс, чтобы он был полный, с техническими специальностями", — заявила она журналистам по итогам посещения изоляторов.

По словам Кузнецовой, также из СИЗО №6 поступали жалобы на обеспеченность заключенных предметами гигиены.

"Необходимо совершенствование нормативной базы… говорили об устаревших документах, на основании которых идет выделение средств гигиены, нужно решать этот вопрос, потому что время движется вперед, а документы некоторые стоят", — сказала омбудсмен.

Один из проблемных вопросов в этой связи — "обеспечение памперсами детей, матери которых находятся в следственном изоляторе", отметила детский омбудсмен.