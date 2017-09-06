Работы по программе "Моя улица" завершатся ко Дню города, заявил Собянин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Работы по программе благоустройства "Моя улица" не продлится до зимы и завершатся в срок, ко Дню города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире Business.FM.

"Действительно, основные объемы работы уже выполнены, и опасения о том, что мы "уйдем в зиму", и что все это будет разрыто и продолжаться бесконечно, конечно, беспочвенны. Тем более что у нас уже есть заслуженный авторитет в этих работах, мы каждый год выполняем достаточно большие объемы работ. В этом году они беспрецедентно большие с одной стороны, с другой — они происходят в совершенно немыслимых условиях, лета практически не было, лили проливные дожди", — прокомментировал Собянин вопрос о том, закончатся ли работы ко Дню города, до которого осталось три дня.

Мэр также добавил, что многие работы будут продолжаться, такие как установка архитектурных форм и озеленение.

В Москве с 2015 года реализуется городская программа благоустройства "Моя улица". В первые два года работ комплексно благоустроено 108 улиц протяженностью 130 километров, высажено 7 тысяч деревьев. В 2017 году новый облик по планам властей обретут 80 территорий. Предполагается, что программа "Моя улица" продлится до конца 2018 года.