Более тысячи резервных источников питания подготовлено в Подмосковье

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Больше тысячи резервных источников питания подготовлено в Подмосковье в преддверии начала осенне-зимнего периода, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

"В преддверии осенне-зимнего периода в регионе сформирован парк резервных источников энергоснабжения – 1026 дизельных электростанций различного класса мощности. Они будут использованы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей в случае необходимости. Стационарными и передвижными дизельными электростанциями мощностью до 700 кВт оборудованы большинство социально значимых учреждений – больниц, школ, детских садов, а также объектов жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Парк дизельных электростанций в Подмосковье сформирован на случай технологических нарушений в энергоснабжении предстоящей зимой. Они используются как при плановых отключениях, так и при проведении аварийно-восстановительных работ.

"Наличие резервных источников электроснабжения позволяет оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей по временной схеме, на время проведения ремонтных работ на основном оборудовании. При нарушении электроснабжения в первую очередь оперативно восстанавливается подача электричества на объекты жизнеобеспечения и социально значимые учреждения – больницы, школы, детские сады", — отметил Пестов, которого цитирует пресс-служба.