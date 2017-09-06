Собянин вручил награды работникам ЖКХ за профессиональные достижения

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам ЖКХ столицы за высокие профессиональные достижения, а также трудовым коллективам, признанным лучшими участниками городских программ по благоустройству в различных номинациях.
Мэр подчеркнул, что в этом году работу усложняли неблагоприятные погодные условия. "Летнего сезона как такого не было, вы работали в сложных условиях. Но вы справились со своей задачей, качественно выполнили свою работу", — добавил он.
Собянин отдельно поблагодарил специалистов, которые работали в рамках программы благоустройства "Моя улица". "Благодаря этой программе десятки и даже сотни улиц вернули свой исторический облик. Эти улицы вряд ли когда-либо за свою историю выглядели бы так, как они выглядят сегодня", — подчеркнул мэр.
Почетного звания "Почетный работник государственной службы города Москвы" удостоился начальник управления материального обеспечения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Ходаковский. Еще 12 работников удостоились звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Москвы". Почетными грамотами правительства Москвы награждены 4 человека и еще один работник ЖКХ получил благодарность мэра Москвы.
Номинации "Самый благоустроенный округ Москвы" удостоились коллективы префектуры Центрального, Южного и Юго-Западного округов. Коллектив управы района Хамовники ЦАО получил номинацию "Лучший район столицы по реализации городских программ". Номинации "Самая благоустроенная территории парка" удостоились коллективы ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" и ГБУ "Жилищник района Зюзино". Коллективы ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" и администрации поселения Московский получили номинацию "Самая благоустроенная территория парка по месту жительства".
Также мэр наградил лучших участников реализации городских программ по комплексному благоустройству и два коллектива в номинации "Лучшие объекты общественного пространства".