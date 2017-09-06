Собянин вручил награды работникам ЖКХ за профессиональные достижения

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам ЖКХ столицы за высокие профессиональные достижения, а также трудовым коллективам, признанным лучшими участниками городских программ по благоустройству в различных номинациях.

"Мы традиционно осенью в преддверии Дня города собираемся, чтобы подвести итоги нашей летней благоустроительной программы. Судьба города тесно связана с тем, что вы каждый день делаете на рабочем месте, вы смотрите, чтобы в нашем доме был свет и тепло, чтобы на улицах был порядок. Объем работы, который вы сделали в этом году, нельзя описать. Эти работы вышли на новый качественный уровень, мы подняли планку, которая и так была высока", — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в этом году работу усложняли неблагоприятные погодные условия. "Летнего сезона как такого не было, вы работали в сложных условиях. Но вы справились со своей задачей, качественно выполнили свою работу", — добавил он.

Собянин отдельно поблагодарил специалистов, которые работали в рамках программы благоустройства "Моя улица". "Благодаря этой программе десятки и даже сотни улиц вернули свой исторический облик. Эти улицы вряд ли когда-либо за свою историю выглядели бы так, как они выглядят сегодня", — подчеркнул мэр.

Почетного звания "Почетный работник государственной службы города Москвы" удостоился начальник управления материального обеспечения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Ходаковский. Еще 12 работников удостоились звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Москвы". Почетными грамотами правительства Москвы награждены 4 человека и еще один работник ЖКХ получил благодарность мэра Москвы.

Номинации "Самый благоустроенный округ Москвы" удостоились коллективы префектуры Центрального, Южного и Юго-Западного округов. Коллектив управы района Хамовники ЦАО получил номинацию "Лучший район столицы по реализации городских программ". Номинации "Самая благоустроенная территории парка" удостоились коллективы ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" и ГБУ "Жилищник района Зюзино". Коллективы ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" и администрации поселения Московский получили номинацию "Самая благоустроенная территория парка по месту жительства".

Коллектив ГБУ "Жилищник района Лианозово" удостоился номинации "Лучшая реализация проекта обустройства общественного пространства". Аналогичную номинацию в сфере пешеходного пространства получил коллектив ГБУ "Жилищник района Орехово-Борисово Северное". Номинацию за самую благоустроенную зону отдыха получил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО", за самую благоустроенную территорию объекта соцзащиты — коллектив ГБУ Пансионат "Коньково", за лучший благоустроенный двор — коллектив ГБУ "Жилищник района Хамовники". Еще два коллектива получили номинацию за лучший проект благоустройства, выполненный за счет инвестора, за лучший проект благоустройства "Моя улица" две подрядные организации в рамках этой программы признали лучшими.

Также мэр наградил лучших участников реализации городских программ по комплексному благоустройству и два коллектива в номинации "Лучшие объекты общественного пространства".