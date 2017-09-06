Роскомнадзор отрицает наличие ошибок в отчете о качестве связи операторов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роскомнадзор перепроверил результаты отчета о качестве связи российских операторов в Москве и отрицает в нем наличие ошибок, сообщает ведомство в своем микроблоге в Twitter.

"Все замеры производились одновременно по всем операторам. Мы еще раз перепроверили результаты — ошибки нет", — отмечает ведомство в ответ на сообщение "Вымпелкома" о том, что по данным собственных и независимых исследований показатели "Билайн‏а" наравне с показателями других операторов, а в ряде случаев превышают их.

В ведомстве также добавили, что передали логи (материалы проверки) в Минкомсвязь. Технические специалисты "Вымпелкома" приглашены в "Радиочастотный центр ЦФО" для анализа документации.

Согласно протоколу контроля параметров качества услуг связи в Москве, размещенному на сайте Роскомнадзора в среду, доля неуспешных попыток установления голосового соединения в процентном выражении у "Билайна" составила 15,1%, тогда как у "Мегафона" и МТС эти показатели были на уровне 0,7% и 0,8% соответственно, показатель у оператора Tele2 составил 1,2%. При этом стандартные требования к граничным значениям — не более 5%.

Доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи у "Билайна" также превысила показатели остальных операторов и составила 4,3% против 1,2% и 1,3% у "Мегафона" и МТС. У Tele2 доля таких соединений составила 0,1%.

Позже в "Вымпелкоме" сообщили, что категорически не согласны с данными Роскомнадзора и намерены запросить данные для анализа и проверки достоверности измерений. Оператор считает, что данные, приведенные в протоколе, — это результат технической ошибки исследования и намерены запросить лог-файлы измерений для анализа и всесторонней проверки достоверности данных.