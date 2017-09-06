Роскомнадзор отрицает наличие ошибок в отчете о качестве связи операторов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роскомнадзор перепроверил результаты отчета о качестве связи российских операторов в Москве и отрицает в нем наличие ошибок, сообщает ведомство в своем микроблоге в Twitter.
"Все замеры производились одновременно по всем операторам. Мы еще раз перепроверили результаты — ошибки нет", — отмечает ведомство в ответ на сообщение "Вымпелкома" о том, что по данным собственных и независимых исследований показатели "Билайна" наравне с показателями других операторов, а в ряде случаев превышают их.
В ведомстве также добавили, что передали логи (материалы проверки) в Минкомсвязь. Технические специалисты "Вымпелкома" приглашены в "Радиочастотный центр ЦФО" для анализа документации.
Доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи у "Билайна" также превысила показатели остальных операторов и составила 4,3% против 1,2% и 1,3% у "Мегафона" и МТС. У Tele2 доля таких соединений составила 0,1%.
Позже в "Вымпелкоме" сообщили, что категорически не согласны с данными Роскомнадзора и намерены запросить данные для анализа и проверки достоверности измерений. Оператор считает, что данные, приведенные в протоколе, — это результат технической ошибки исследования и намерены запросить лог-файлы измерений для анализа и всесторонней проверки достоверности данных.