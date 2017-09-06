Миронов предложил создавать полноценные психологические службы в школах

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил создать в каждой школе полноценную психологическую службу, чтобы сократить количество трагических инцидентов с детьми.
Ранее во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".
По словам депутата, необходимо перестать экономить на образовании и создать полноценную психологическую службу в каждой школе.
"Школьный психолог должен работать не на четверть ставки, не два дня в неделю, а так, чтобы к нему в любой момент мог обратиться сам ребенок, его одноклассники", — пояснил он.