МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Почти 40% россиян заявили, что Дальний Восток привлекает их возможностью хорошо заработать, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению 44% опрошенных, на Дальнем Востоке безопасней с точки зрения экологии, а 28% предположили, что отношения между людьми там складываются лучше, чем в их родном городе. Помимо этого, 23% респондентов думают, что уровень жизнь в дальневосточном регионе качественнее.
Однако 41% опрошенных россиян ответили, что не рассматривают для себя возможность путешествий и отдыха на Дальнем Востоке, 21% поддержали идею отдыха здесь.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу министерства по развитию Дальнего Востока и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 27-29 августа 2017 года в 130 населенных пунктах. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.