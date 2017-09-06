МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Почти 40% россиян заявили, что Дальний Восток привлекает их возможностью хорошо заработать, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 25% ответили, что дальневосточный регион привлекателен для них из-за благоприятной экологической обстановки, 10% отметили развитую инфраструктуру, а 21% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению 44% опрошенных, на Дальнем Востоке безопасней с точки зрения экологии, а 28% предположили, что отношения между людьми там складываются лучше, чем в их родном городе. Помимо этого, 23% респондентов думают, что уровень жизнь в дальневосточном регионе качественнее.

Однако 41% опрошенных россиян ответили, что не рассматривают для себя возможность путешествий и отдыха на Дальнем Востоке, 21% поддержали идею отдыха здесь.

Почти 90% респондентов добавили, что не рассматривают для себя возможность работы в одном из регионов Дальнего Востока, всего 1% допускает этот вариант. Около 55% россиян заявили, что через 15-20 лет территория Дальнего Востока может стать одной из наиболее процветающих, однако 10% считают, что это вряд ли когда-либо произойдет.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу министерства по развитию Дальнего Востока и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 27-29 августа 2017 года в 130 населенных пунктах. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.