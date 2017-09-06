Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости ОРВИ среди детей в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Первый подъем заболеваемости ОРВИ произойдет в сентябре среди детей, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сейчас первые числа сентября – это первый подъем острых респираторных вирусных, простудных заболеваний, потому что все летом куда-то уезжали, сейчас все возвращаются и начинают обмениваться "информацией" — в отдельных случаях это простимулирует иммунитет, а у кого-то иммунитет может дать сбой", — заявила Попова в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас нужно быть готовым к тому, чтобы меры по сохранению здоровья применять, независимо от того грипп это или не грипп, если есть проявление, нужно остаться дома, если есть температура, тем более нужно остаться дома, если все хорошо, нужно привиться", — сказала глава ведомства.

Попова не стала делать прогноз по течению эпидемии гриппа в грядущем сезоне, однако отметила, что прививка важна, независимо от того, будет ли ситуация острой или достаточно спокойной.

"В этом году есть определенный риск по результатам того, что мы видим в южном полушарии, там сегодня один из лидирующих штаммов – это вирус гриппа АH1N1, он изменился по отношению к тому, что мы видели в 2009 году, как он поведет себя в северном полушарии, какая у нас будет зима, здесь, конечно, прогнозы есть, но я бы акцент поставила сегодня на профилактике", — сказала собеседница агентства.

Попова отметила, что более половины всех вакцин, которые поступают в субъекты РФ за федеральный счет, уже поставлено. "Мы контролируем, чтобы вакцина поступала вовремя и при транспортировке не потеряла своих свойств. В этом году это ранняя поставка – сентябрь, и пока есть период благополучный в эпидемическом отношении и очень удобный, комфортный для иммунизации, это надо сделать", — заявила глава Роспотребнадзора.

Она также рассказала, что прививочный пункт работает на площадке Восточного экономического форума, он открыт совместно с органами здравоохранения Приморского края. "Могу сказать, что он востребован, нас это очень радует", — добавила главный санитарный врач России.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.