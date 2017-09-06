Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости ОРВИ среди детей в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Первый подъем заболеваемости ОРВИ произойдет в сентябре среди детей, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас первые числа сентября – это первый подъем острых респираторных вирусных, простудных заболеваний, потому что все летом куда-то уезжали, сейчас все возвращаются и начинают обмениваться "информацией" — в отдельных случаях это простимулирует иммунитет, а у кого-то иммунитет может дать сбой", — заявила Попова в кулуарах Восточного экономического форума.
Попова не стала делать прогноз по течению эпидемии гриппа в грядущем сезоне, однако отметила, что прививка важна, независимо от того, будет ли ситуация острой или достаточно спокойной.
"В этом году есть определенный риск по результатам того, что мы видим в южном полушарии, там сегодня один из лидирующих штаммов – это вирус гриппа АH1N1, он изменился по отношению к тому, что мы видели в 2009 году, как он поведет себя в северном полушарии, какая у нас будет зима, здесь, конечно, прогнозы есть, но я бы акцент поставила сегодня на профилактике", — сказала собеседница агентства.
Она также рассказала, что прививочный пункт работает на площадке Восточного экономического форума, он открыт совместно с органами здравоохранения Приморского края. "Могу сказать, что он востребован, нас это очень радует", — добавила главный санитарный врач России.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.