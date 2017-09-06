Один день из жизни владимирских колоний: без надежды за решеткой никак

ВЛАДИМИР, 6 сен – РИА Новости. Впервые осужденные и побывавшие за решеткой несколько раз, мужчины и женщины, с образованием и без всегда ждут освобождения и строят планы на жизнь на воле. Заключенные владимирских колоний рассказали о своей школе жизни по ту сторону колючей проволоки.

Любовь

Статную, эффектную, с идеальной стрижкой, просматривающейся даже из-под косынки, Любовь, если бы не обстановка швейного цеха колонии, можно принять за руководителя среднего звена. Она не прячется от журналистов и смело называет номер статьи, по которой осуждена.

"Двести двадцать восьмая, наркотики. Срок – восемь лет, должна освободиться в 2022 году. Но я надеюсь раньше уйти, все в моих руках. Стремлюсь, по-другому никак. Надо достойно нести свое наказание. Я стараюсь, чтобы маме за меня не было стыдно", — речь ее размеренная и четкая снова наводит на мысли о несоответствии человека месту.

И мама сегодня рядом, прямо на рабочем месте осужденной – за машинкой. Валентине Дмитриевне в качестве поощрения Любови за примерное поведение и добросовестный труд разрешили посетить дочь и даже побывать на швейном производстве.

Образование швеи Любовь, как и большинство, получила в колонии. Когда-то она планировала стать психологом, поступила в институт, но с третьего курса ушла. И дальше были наркотики, много лет.

"Я рада, что я здесь. Наверное, это странно звучит, но я рада, что я здесь оказалась", — как из космоса звучит признание осужденной. "На воле было хуже… Мама сейчас улыбается, а там она боялась каждый день… Зато я жива, работаю. А то, что мы тут все… человек ко всему привыкает", — поделилась Любовь.

По ее словам, она всегда понимала, что рано или поздно ее прежняя жизнь приведет за решетку.

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Владимирской области Экзамены в училище при ИК-1 УФСИН России по Владимирской области © Фото : пресс-служба УФСИН России по Владимирской области Экзамены в училище при ИК-1 УФСИН России по Владимирской области

Почти все осужденные женской исправительной колонии №1 (ИК-1) УФСИН России по Владимирской области работают, за исключением пенсионеров, инвалидов и женщин в декрете. На швейном производстве колонии выполняют не только частные заказы, работают и по госконтрактам. Совсем недавно завершили пошив партии по госзаказу МВД – шили летние костюмы для полиции.

"Специализируемся на форменной одежде, но при этом берем заказы и на спецодежду. За восемь месяцев 2017 года заработали уже 93 миллиона рублей. Есть ежегодный прирост производства, а, соответственно, и заработка, правда, прирост небольшой. Стараемся держать (прирост) 3% ежегодно", — рассказал заместитель начальника центра трудовой адаптации колонии Сергей Райтер.

Заработная плата, по словам начальника колонии Николая Лапшина, сдельная, сейчас в среднем составляет 165 рублей в день. Максимальная зарплата осужденной за месяц – 15 тысяч рублей.

Детям — место



Несмотря на то, что учреждения уголовно-исполнительной системы никак не ассоциируются с маленькими детьми, жизненные обстоятельства никто не отменял. Некоторые женщины попадают в колонию уже в положении, к другим на свидания приезжают мужья. В итоге в ИК-1 живут 26 детей. Кстати, лимит размещения позволяет и больше, до 50 ребятишек.

Уютные комнаты с детскими кроватками, на окнах занавески с Винни-Пухом и пятачком, на полках плюшевые собаки и медведи, развивающие игры. Это — центр совместного проживания осужденных со своими детьми.

"В этом здании находятся три спальных помещения, где проживают девять мамочек со своими ребятишками. Есть общая комната, где они отдыхают совместно, есть комната приема пищи. Здесь работа выстроена по принципу детского садика. У нас все осужденные, кому положено, трудоустроены. Детишек днем отводят в детский сад, а вечером забирают из детского сада", — проводит экскурсию Лапшин.

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Владимирской области Дом ребенка при ИК-1 в поселке Головино © Фото : пресс-служба УФСИН России по Владимирской области Дом ребенка при ИК-1 в поселке Головино

"Несколько лет назад совместное содержание осужденных-матерей и их детей мы начинали как эксперимент, который признали успешным. Тут важно, что нет отказа у женщин находиться вместе со своими детьми, потому что я знаю, в других регионах такие ситуации возникают. У нас все с желанием находятся. Порой приходится мам выселять отсюда на территорию общего проживания в учреждении. Причиной могут стать конфликтные ситуации, нарушение режима, к примеру, курение на территории Дома ребенка", — пояснил Лапшин.

В колонии дети могут проживать до наступления трехлетнего возраста, дальше их либо забирают родные осужденных, либо приходится временно отправлять в детский дом до освобождения матери. Чтобы облегчить в дальнейшем более успешную социализацию осужденных после выхода из колонии, руководство учреждения предприняло еще один нестандартный ход.

"Стараемся непосредственно перед освобождением организовать совместное проживание женщин с детьми, чтобы они привыкали, что не будет нянечки, не будет медсестры, а будет только мама", — уточнил начальник колонии.

Его слова подтвердила и одна из осужденных Наталья. Она проживает с ребенком уже полтора года "Здесь все, как на воле, мы также отводим детей в группу (детского сада) и идем на работу, а после работы — забираем", — сказала женщина.

В колонии она девятый год, до освобождения еще пять лет. Мысли о том, что ребенка, которому сейчас один год и семь месяцев, придется отдать и жить отдельно, она гонит, рассчитывает на условно досрочное освобождение.

"Документов еще не подавала. В марте наступит срок, когда можно обращаться (за УДО)", — сообщила Наталья.

Ее приехали навестить родители и старший сын, для которых устроили экскурсию по учреждению. "Родственники могут посмотреть, где живут осужденные, и сделать вывод, чего добилась женщина и как она себя на самом деле ведет. Это такой воспитательный момент", — поясняет Лапшин.

Кстати, перевоспитывают осужденных здесь не только с помощью трудотерапии или совместным проживанием с детьми. В колонии устроили множество кружков. Одни с интересом занимаются разведением рыбок, другие — творчеством, третьи – ландшафтным дизайном. Освоив технику вертикального озеленения, женщины сделали фонтан в виде фигуры слона, из хобота которого разбрызгивается вода.

Для ранее судимых

Мужская колония строгого режима для ранее судимых (ИК-3). По информации сотрудников, осужденные здесь отбывают наказания сроками от полугода до 25 лет.

Местная знаменитость — Андрей Ковряков. В 2003 году он стал лауреатом конкурса среди осужденных "Калина красная". Еще тогда надеялся завязать с уголовщиной, но не сложилось. "Момент был, когда можно было заняться музыкой, продюсеры готовы были со мной работать, но… опять… тюрьма", — слышится осуждение себя в голосе мужчины.

Сейчас Ковряков отбывает свой девятый срок, и снова за кражу, на этот раз дали два года. Почему так снова получилось, объяснить не может. Вроде и адреналин не играет, и жить на свободе по-человечески хочется. Из 40 лет жизни он провел за решеткой более половины.

"Так получилось. Компания, наверное, такая складывается. Отчасти нехватка денег сказалась", — уточнил Андрей, добавив, что в тюрьме после стольких лет ему проще, "чем на свободе себя найти и реализовать".

Ковряков рассказал, что песни начал писать еще в школьные годы. "Ту, с которой победил в конкурсе "Калина красная", написал в шестом классе, а вот музыку стал писать позже. Гитару полностью освоил еще лет в восемь-девять, я самоучка", — вновь вдохновляется Ковряков, когда разговор заходит о музыке.

В их группе "Форсмажор" сейчас недобор. Недавно освободился барабанщик, и место пока вакантно.

Как и остальные осужденные строит планы на свободную жизнь и дает себе зарок больше не попадать за решетку, вновь надеется профессионально заняться музыкой. "Планирую остановиться. Десятого юбилейного срока не будет", — обещает журналистам мужчина.

После вынесения приговора осужденные попадают в карантинное отделение. Первое, что видят вновь прибывшие в ИК-3, большие комнаты со свежим ремонтом и лавками по периметру. Здесь их обыскивают, проводят санитарную обработку и стрижку, выдают спецодежду.

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Владимирской области Осужденный Андрей Ковряков из ИК-3 УФСИН России по Владимирской области © Фото : пресс-служба УФСИН России по Владимирской области Осужденный Андрей Ковряков из ИК-3 УФСИН России по Владимирской области

А дальше две недели карантина для адаптации. Условия максимально приближены к жизни в отрядах: такой же распорядок дня, занятия, прогулки, но в изоляции от остальных "постояльцев" и под присмотром психологов.

Затем комиссия распределяет осужденных в отряды в зависимости от статей, по которым попали за решетку, и личностных характеристик. Продумано и размещение осужденных в "общежитии" – бараками эти здания язык не поворачивается назвать.

"Пенсионеры и инвалиды поживают на первом этаже общежития, чтобы обеспечить более легкий доступ на улицу", — пояснил заместитель начальника УФСИН Алексей Чудин.

Перед входом в столовую натыкаемся на странный для этих мест плакат — фото Эдуарда Хиля с полной биографией. С недоумением расспрашиваем Чудина, что бы это могло значить.

"Это такой воспитательный момент. Когда есть какая-то памятная дата, то вывешиваем информационный плакат. К дню смерти Виктора Цоя тоже оформляли такой плакат. И во время обеда осужденных ставили композиции группы "Кино". Такую же акцию в память Высоцкого делали", — рассказал Чудин, отметив, что не обходят вниманием и музыкальную классику.

В библиотеке столкнулись с несколькими осужденными. В руках одного из них – два тома из собрания сочинений Фредерика Стендаля, пришел взять почитать. По словам местного библиотекаря Александра, у которого на воле уже две внучки, а за плечами шесть "ходок", интересуются как прессой, так и книгами.

"И классику читают, и фэнтези читают, исторические книги хорошо берут, книги о Великой Отечественной войне сейчас пользуются популярностью. Из авторов предпочитают Достоевского, причем не только "Преступление и наказание", но и "Бесы", "Братья Карамазовы", и остальное – Достоевского читают много", — сообщил Александр.

Здесь также перевоспитывают осужденных и с помощью труда. В колонии налажено мукомольное производство. Мукой снабжают все учреждения УФСИН Владимирской области. Есть и швейное производство.

Но самое масштабное – изготовление металлофурнитуры (звездочек, петлиц) для формы ФСИН. Этой продукцией обеспечивают потребности 55 регионов уголовно-исполнительной системы страны.