Попова рассказала, как нужно бороться с употреблением алкоголя подростками

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Для борьбы с употреблением алкоголя несовершеннолетними и для предотвращения случаев алкогольного отравления среди подростков нужно менять ментальность населения на уровне семьи, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Последний громкий случай отравления подростков алкоголем произошел в августе в Москве. Несколько несовершеннолетних были доставлены в медицинские учреждения с алкогольной интоксикацией организма.

"Надо менять ментальность, меняется она очень медленно. Снижается количество проданного алкоголя, мы видим, снижается значительно, но потребление в семье на бытовом уровне пока не меняется, пока мы это не изменим, я боюсь, что здесь никакие жёсткие или не жесткие меры не помогут", — сказала Попова.

Она также отметила, что вопрос просвещения никогда не уходил с повестки дня. "К примеру, все мы помним, что капля никотина убивает лошадь, это со школьной скамьи все знают, но кроме школы есть ещё семья, менять ситуацию надо здесь", — заявила собеседница агентства.