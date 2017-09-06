Минздрав одобрил включение новых лекарств в перечень жизненно необходимых

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 60 новых международных непатентованных наименований (МНН), две позиции из перечня были исключены, сообщила глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина на заседании комиссии.
"По нашим итогам: нами одобрено решение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН)… и восьми новых лекарственных форм. И исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, то есть таким образом у нас 58 новых МНН", — сказала Максимкина.
По ее словам, в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы.
В России на государственном уровне действует программа "Семь нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.