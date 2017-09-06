Минздрав одобрил включение новых лекарств в перечень жизненно необходимых

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 60 новых международных непатентованных наименований (МНН), две позиции из перечня были исключены, сообщила глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина на заседании комиссии.

Цены на ЖНВЛП регулируются на государственном уровне. Эксперты неоднократно отмечали, что производство некоторых лекарств из этого перечня невыгодно для производителей, так как они не могут поднять отпускную цену. В зоне риска оказались лекарства из нижнего ценового сегмента, стоимостью менее 50 рублей.

"По нашим итогам: нами одобрено решение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН)… и восьми новых лекарственных форм. И исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, то есть таким образом у нас 58 новых МНН", — сказала Максимкина.

По ее словам, в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы.

"Дополнительно в перечень семи высокозатратных нозологий – три международных непатентованных наименования добавляются… И в дополнительный минимальный ассортимент — три международных непатентованных наименования", — пояснила она.

В России на государственном уровне действует программа "Семь нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.