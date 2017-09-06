Сергей Безруков пригласил участницу проекта "Ты супер! Танцы" в театр

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков приехал на съемки проекта "Ты супер! Танцы", чтобы пригласить в театр одну из участниц шоу — Ирину Ананьеву.

Ирина, 12-летняя девочка из Волгограда, увлекается художественной гимнастикой, а также берет уроки хореографии в балетной студии и пишет стихи. В своей анкете Ирина заявила, что очень хотела бы вживую услышать, как Сергей Безруков читает стихотворения.

Народный артист России лично пригласил Ирину на постановку "Пушкин" 30 сентября.

Выступление Ирины Ананьевой и её встречу с Сергеем Безруковым зрители смогут увидеть в эту субботу в 20:00 на телеканале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.