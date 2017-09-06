Чайку просят проверить сообщения о попытке изъять ребенка из семьи незрячих

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая просит генпрокурора Юрия Чайку поручить провести проверки в связи с сообщениями о попытках изъять новорожденного ребенка у семьи незрячих родителей в Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.

По ее словам, в августе текущего года сотрудники Красногорской городской больницы №3 попытались изъять новорожденного ребенка у молодой семьи незрячих из-за их инвалидности, апеллируя к позиции органов опеки.

"Безусловно, нами будут предложены изменения норм Семейного кодекса РФ, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем. Прошу вас дать поручение о проведении проверки в отношении действий работников медицинского учреждения и органов опеки", — говорится в обращении к генпрокурору.

Гурцкая отметила, что ратифицированная РФ Конвенция ООН о правах инвалидов устанавливает, что "ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть разлучен с родителями по причине инвалидности". "В нашей стране огромное количество незрячих родителей воспитывают детей наравне со здоровыми россиянами", — заявила она в обращении.

Она также напомнила, что по итогам встречи президента РФ с членами Общественной палаты РФ 20 июня 2017 года в настоящее время проводится мониторинг законодательства в сфере защиты прав детей.