В Крыму назвали мошенничеством планы Киева по телевещанию на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Новые планы киевских властей по вещанию украинских телеканалов на территорию Крыма являются не более чем политическим мошенничеством и самообманом, заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский рассказал, что власти Украины планируют в 2018 году начать трансляцию еще 8-10 украинских телеканалов на территорию Крыма.

"Все эти планы – не более чем политическое мошенничество и самообман. Мы расцениваем их как плод самодеятельности и иллюзию. Предыдущие заявления из Киева о начале трансляции в Крыму так и не нашли технического подтверждения, поэтому новые планы мы считаем не иначе как очередной попыткой ввести в заблуждение собственный народ", — сказал Смирнов.

По его мнению, киевским властям давно пора понять, что Крым – это территория другого государства, где не востребован украинский информационный контент.

Ранее Нацсовет Украины по ТВ заявил, что с 1 сентября началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, вещание телеканалов с Украины "как не было, так и нет". В Общественной палате Крыма назвали этот проект провальным и не увидели в этом ничего удивительного. По словам главы ОП Григория Иоффе, даже в случае успешного осуществления таких трансляций крымчанам не был бы интересен этот контент.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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