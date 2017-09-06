В Крыму назвали мошенничеством планы Киева по телевещанию на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Новые планы киевских властей по вещанию украинских телеканалов на территорию Крыма являются не более чем политическим мошенничеством и самообманом, заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Все эти планы – не более чем политическое мошенничество и самообман. Мы расцениваем их как плод самодеятельности и иллюзию. Предыдущие заявления из Киева о начале трансляции в Крыму так и не нашли технического подтверждения, поэтому новые планы мы считаем не иначе как очередной попыткой ввести в заблуждение собственный народ", — сказал Смирнов.
По его мнению, киевским властям давно пора понять, что Крым – это территория другого государства, где не востребован украинский информационный контент.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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