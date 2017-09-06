ОНФ предложил изменить закон о закупках

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Эксперты сахалинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают необходимым изменить законодательство о контрактной системе в сфере закупок после случая с дарением телевизора незрячему инвалиду фондом соцстрахования.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, на Сахалине фонд социального страхования подарил незрячему инвалиду, активисту организации Степану Папиляну телевизор. При этом белую трость для передвижения вне дома ему не могут предоставить более полугода.

Сам Папилян назвал такой подарок странным и добавил, что даже если он захочет его вернуть, то не сможет попасть к региональному руководству фонда, так как у него нет необходимой трости и перемещаться по Южно-Сахалинску будет затруднительно.

"Я считаю, что чиновники не задумываются над тем, что они делают", — сказал он.

"В сложившейся ситуации эксперты сахалинского отделения ОНФ видят решение проблем в изменении федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Представители ОНФ предлагают дополнить закон пунктом, позволяющим покупать средства реабилитации или абилитации стоимостью до 100 тысяч рублей вне конкурсных процедур", — говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что Папилян постоянно связывается с органами власти по вопросам о государственных закупках для нужд инвалидов. Также в организации уточнили, что благодаря усилиям активиста, на пересечении улиц Карьерной и Украинской был оборудован пешеходный переход, до этого на перекрестке регулярно происходили происшествия с пешеходами.