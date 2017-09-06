В Сургуте рассмотрят вопрос о выплатах пострадавшим от нападения с ножом

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Власти Сургута в четверг рассмотрят вопрос, связанный с выплатами пострадавшим от нападения мужчины с ножом в центре города, говорится в проекте решения, опубликованного на сайте местной думы.

Отмечается, что вопрос муниципальным депутатам на рассмотрение внес глава Сургута Вадим Шувалов. Из бюджета всем пострадавшим планируется единовременно выплатить от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий нападения.

"В настоящее время под наблюдением врачей находятся восемь человек в состоянии различной степени тяжести вреда здоровью", — следует из пояснительной записки к проекту решения.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, были госпитализированы семеро из них. В настоящее время в Сургутской травматологической больнице остаются трое пострадавших, один из них находится в палате интенсивной терапии в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, ликвидировали сотрудники полиции, а по факту происшествия Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.