В Москве «молодым и неуверенным» водителям рекомендуют не ездить в непогоду

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Напряженная дорожная ситуации ожидается в российской столице в ближайшие месяцы в дни непогоды, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

С наступлением осени в Москве количество автомобилей на дорогах становится стабильно высоким — свыше 3,5 миллиона ежедневно, отметили в ведомстве.

"В ближайшие месяцы ЦОДД прогнозирует напряженную дорожно-транспортную ситуацию в дни с неблагоприятными погодными условиями", — говорится в сообщении.

Также серьезные затруднения, по прогнозам ведомства, ожидаются в центре города и на участках, где завершаются работы по программе "Моя улица" — на Московорецкой и Пречистенской набережных, улицах Балчуг, Большая Полянка, Рождественском бульваре.

В этой связи ЦОДД рекомендует "молодым водителям, неуверенным в своих навыках вождения в сложных погодных условиях воздержаться от поездок по городу".

Отмечается, что общественный транспорт работает в штатном режиме и готов принять дополнительных пассажиров.