СГК завершила монтаж трубопровода для отопления в городе Рубцовске

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) полностью смонтировала и промыла новый трубопровод отопления в Рубцовске Алтайского края, сообщает компания.

"Работы по реализации инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании в Рубцовске в части строительства и техперевооружения тепловых сетей для перевода города на теплоснабжение от единого теплоисточника — Южной тепловой станции (ЮТС) — вышли на завершающий этап. Энергетики завершили монтаж трубопровода отопления и провели его промывку", — отмечается в сообщении.

Компания полностью смонтировала тепловые сети протяженностью более 4 километров от улицы Улежникова до улицы Урицкого. Этот участок теплотрассы прошел техническое перевооружение — старые трубы были заменены на коммуникации большего диаметра. Это было необходимо для того, чтобы центральная и северная части города смогли получать тепловую энергию от ЮТС.

После проведенных работ помимо снабжения всех потребителей горячей водой от ЮТС, компания имеет возможность осуществлять теплоснабжение 92% жителей города. Суммарно стоимость проекта по строительству и реконструкции тепловых сетей в Рубцовске оценивается в 806 миллионов рублей и состоит из двух частей: капитального строительства и техперевооружения.

Первый этап работ был завершен еще в июле. Следующим этапом работ в Рубцовске станет заполнение обновленной системы и отладка гидравлического режима для обеспечения необходимого температурного графика в зимний период. На проведение этих работ энергетикам понадобится порядка 10 дней. Также специалистам предстоит завершить оставшиеся мероприятия по обеспечению гидроизоляции сетей, обратной засыпке и благоустройству. Отопительный период в Рубцовске традиционно стартует в начале октября.