Эксперт: электронные учебники более эффективны для обучения чем бумажные

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Современные исследования показывают, что обучение исключительно по традиционным классическим учебникам неэффективно, поэтому внедрение электронных учебников – это необходимость, считает ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

Во вторник школьники четырех городов Среднего Урала получили планшеты с двумя экранами в рамках апробации нового аппаратно-программного образовательного комплекса, Власти Свердловской области сообщили, что проект реализуется в рамках соглашения с компанией "Национальный центр электронного образования" (НЦЭО). Сроки — с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года.

"Внедрение электронных учебников — это нормальное явление… Лаборатория нейро-маркетинговых исследований в нашем институте сегодня ведет исследование того, как сегодня дети воспринимают информацию, предъявленную на экране и предъявленную, скажем, в учебниках. И результаты этих исследований говорят о том, что большинство учебников, которые сегодня используются в наших школах, являются неэффективными и неадекватными для восприятия современными детьми. Информация слишком густо представлена на страницах, слишком мелкий шрифт…. и многие другие вещи, которые снижают эффективность образования", — сказала Русецкая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на просьбу прокомментировать замену простых учебников на планшеты.

В то же время, добавила она, то, что уместно в интернете "ни в коей мере не может быть применено в классическом, скажем, сочинении или классической коммуникации – школьной, академической, профессиональной".

Однако к повсеместной компьютеризации и использованию гаджетов нужно относиться "как к расширению возможностей коммуникации в современном мире", "изучать это и учить и детей, и взрослых".

"Если мы хотим следовать современным тенденциям, мы не можем не учитывать этот факт и не развивать возможности электронного обучения, чтения — в том числе, и для формирования интереса и навыков классического чтения, бумажных книг", — добавила Русецкая.

В июле губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил купить школьникам электронные планшеты, чтобы они заменили бесплатные учебники, которых не хватает в регионе. Проблема бесплатного обеспечения орловских школьников учебниками поднималась в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.