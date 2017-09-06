Более 650 детей-сирот в Югре получили ключи от новых квартир с 2016 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Более 650 детей-сирот в Югре с начала 2016 года получили ключи от новых квартир; в регионе действует девять мер поддержки этой категории граждан, сообщили РИА Новости в региональном департаменте социального развития.

Согласно данным ведомства, в прошлом году новое жилье было предоставлено 497 детям-сиротам.

"По итогам первого полугодия 2017 года обеспечены жилыми помещениями 174 гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — отметили в департаменте.

По словам директора департамента соцразвития Югры Светланы Давиденко, в округе действует девять мер поддержки несовершеннолетних этой категории — от ежемесячных выплат до единовременных пособий по окончании учебных заведений.

Вопрос социальной поддержки и обслуживания детей-сирот стал одной из главных тем заседания правительства округа, состоявшегося в середине августа.

"Для нас принципиально важно, чтобы каждый югорский ребенок был окружен заботой и вниманием, располагал возможностями для раскрытия своего интеллектуального, творческого, физического потенциала", — заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании, подчеркнув, что особое внимание стоит уделить подготовке кадров, которые работают с детьми и приемными семьями.

Как уточнили в департаменте социразвития, в первом полугодии 2017 года курсы повышения квалификации прошли 50% специалистов органов опеки и попечительства — около 100 человек.

"В сферу опеки и попечительства охотно идут дипломированные юристы, социальные педагоги, специалисты по социальной работе. В настоящее время в органах опеки и попечительства округа работают 34 специалиста, имеющих стаж менее трех лет", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. В настоящее время в Югре в связи с этим идет разработка предложений, которые будут направлены представителям общественных организаций, отстаивающим права детей.

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