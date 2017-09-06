Детский омбудсмен заявила о необходимости исследования ценностей подростков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова после недавних резонансных инцидентов в школах на Кубани и в Подмосковье инициировала проведение социологического исследования о ценностях современных подростков, об этом она заявила в среду.
По её словам, в исследовании примут участие и представители Российской академии образования. Кузнецова отметила, что ряд исследований в этой сфере уже был проведён, было опрошено 7 тысяч респондентов, однако итоги пока не подведены.
"Мы приняли решение, что в этом направлении, безусловно, надо работать", — сказала Кузнецова.