Детский омбудсмен заявила о необходимости исследования ценностей подростков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова после недавних резонансных инцидентов в школах на Кубани и в Подмосковье инициировала проведение социологического исследования о ценностях современных подростков, об этом она заявила в среду.

"Было принято решение о проведении исследования с участием социологов и психологов, уже создана специальная группа, которая будет изучать ценностную сферу подростков", — сказала Кузнецова на совещании, посвящённом ЧП со стрельбой в подмосковной школе.

По её словам, в исследовании примут участие и представители Российской академии образования. Кузнецова отметила, что ряд исследований в этой сфере уже был проведён, было опрошено 7 тысяч респондентов, однако итоги пока не подведены.

"Мы приняли решение, что в этом направлении, безусловно, надо работать", — сказала Кузнецова.