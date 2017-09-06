В Югре школьники получат новый учебник истории родного края в 2018 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Школьники Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с осени 2018 года смогут изучать историю региона по новому учебнику, сообщил журналистам директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Разработка обновленного учебного пособия по истории края является одной из главных задач научно-просветительского проекта "Многовековая Югра", который посвящен 825-летию со времени формирования первых государственных образований на территории округа.

Как заявил Дренин, существующий и использующийся ныне в округе учебник по истории Югры заметно устарел.

"В настоящее время департаментом образования и молодежной политики округа формируется авторский коллектив нового учебника, который сейчас проходит окончательную стадию согласования. В сентябре, как полагаю, он будет окончательно нами утвержден, и ученые начнут работу над самим учебником. Уже в следующем, юбилейном для Югры учебном году, школьники автономного округа начнут учиться по новому пособию", — сказал директор профильного департамента.

По словам одного из членов межведомственной группы по реализации проекта "Многовековая Югра", кандидата исторических наук, доцента Михила Ершова, издания, по которым школьники изучали историю родного края, вышли в конце прошлого века, и они действительно устарели.

"Кроме того, эти издания курировали не наши ученые, а в основном из Екатеринбурга. За это время произошло важное событие — была создана система высшего образования в Югре. Не филиалов, а полноценных университетов. Появились свои научные школы, в том числе, и по истории. Мы надеемся, что эта академическая история Югры будет написана преимущественно силами местных ученых, которые работают по местной тематике", — отметил ученый.

Проект "Многовековая Югра" в конце 2016 года поддержала губернатор региона Наталья Комарова. В апреле правительством округа был принят комплексный план по реализации проекта, который включает мероприятия до декабря 2018 года.

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