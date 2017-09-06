В Югре школьники получат новый учебник истории родного края в 2018 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Школьники Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с осени 2018 года смогут изучать историю региона по новому учебнику, сообщил журналистам директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.
Разработка обновленного учебного пособия по истории края является одной из главных задач научно-просветительского проекта "Многовековая Югра", который посвящен 825-летию со времени формирования первых государственных образований на территории округа.
Как заявил Дренин, существующий и использующийся ныне в округе учебник по истории Югры заметно устарел.
"В настоящее время департаментом образования и молодежной политики округа формируется авторский коллектив нового учебника, который сейчас проходит окончательную стадию согласования. В сентябре, как полагаю, он будет окончательно нами утвержден, и ученые начнут работу над самим учебником. Уже в следующем, юбилейном для Югры учебном году, школьники автономного округа начнут учиться по новому пособию", — сказал директор профильного департамента.
"Кроме того, эти издания курировали не наши ученые, а в основном из Екатеринбурга. За это время произошло важное событие — была создана система высшего образования в Югре. Не филиалов, а полноценных университетов. Появились свои научные школы, в том числе, и по истории. Мы надеемся, что эта академическая история Югры будет написана преимущественно силами местных ученых, которые работают по местной тематике", — отметил ученый.
Проект "Многовековая Югра" в конце 2016 года поддержала губернатор региона Наталья Комарова. В апреле правительством округа был принят комплексный план по реализации проекта, который включает мероприятия до декабря 2018 года.