Тюменские власти предоставят жилье 250 пострадавшим дольщикам

ТЮМЕНЬ, 6 сен — РИА Новости. Правительство Тюменской области безвозмездно обеспечит готовыми квартирами более 250 пострадавших дольщиков. В общей сложности инвестор, которого выберут власти, передаст для этих целей около 36 тысяч квадратных метров жилья, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Закон о масштабном инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов, приняла Тюменская областная дума 5 сентября.

"Квартиры будут безвозмездно переданы тем участникам долевого строительства, дома которых не могут быть достроены. Речь идет о шести недостроенных объектах в Тюмени и Тюменском районе. В свою очередь дольщики должны будут передать свои права требования к недобросовестному застройщику региональным властям", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что инвестору, который будет осуществлять реализацию проекта, взамен предоставленных квартир региональные власти выделят в аренду земельный участок площадью 141 га. Инвестор сможет построить на этой территории жилой микрорайон и продавать квартиры в нем по рыночной стоимости.

"Проблемы, связанные с долгостроями, остаются на контроле регионального правительства. Мы должны с этой темой обязательно справиться, и мы с ней справимся, я в этом уверен", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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