Крым активизирует побратимские связи с другими странами

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым активизирует международные партнерские, побратимские взаимоотношения с регионами других стран, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Мы со многими городами обсуждаем вопросы об активизации линии межмуниципального, межрегионального сотрудничества. Эта сфера относится к народной дипломатии, потому что роль городов, муниципалитетов в установлении нормальных общественных связей, прежде всего, на уровне гражданского общества, очень велика", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, развитие на муниципальном уровне отношений с зарубежными странами позволит через гражданское общество доносить правду о ситуации в Крыму.

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