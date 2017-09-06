Счетная палата поддержала проект, упрощающий получение маткапитала в Крыму

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Счетная палата поддержала законопроект, упрощающий получение материнского капитала жителями Крыма и Севастополя, сообщается на сайте ведомства.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что согласно действующему законодательству, в случае смерти матери или объявлении ее умершей до 18 марта 2014 года материнский капитал не может быть получен отцом или усыновителем ребенка или ее детьми, проживающими в Крыму и Севастополе. Ситуация связана с тем, что до указанной даты такие женщины имели украинское гражданство, а не гражданство РФ. Положения законопроекта направлены на решение обозначенной проблемы.

"Счетная палата поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению в Государственной думе", — говорится в сообщении.

Переход права на получение материнского капитала к отцам или усыновителям и детям предусмотрен федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

При этом отмечается, что перечень случаев, при наступлении которых происходит осуществление такого перехода, значительно шире, чем это предусмотрено проектом. Например, помимо смерти и объявления женщины умершей, это лишение женщины родительских прав, отмена усыновления и совершение в отношении ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.

"Перечисленные случаи также должны повлечь за собой переход права на получение материнского (семейного) капитала к отцам (усыновителям) и детям. Кроме того, предлагаемые законопроектом поправки целесообразно реализовать путем внесения изменений в федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" во избежание рисков нарушения конституционного равенства прав граждан", — отмечается в сообщении.

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