Минтруд объяснил, почему не решил ситуацию с экс-главой "Почты России"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Минтруд РФ не принял решение по ситуации с вознаграждением экс-главы Почты России Дмитрия Страшнова, ведомство не получило сведений из Минкомсвязи, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин в рамках ВЭФ.

"Нет (не приняли), потому что еще мы не видели бумаг от Минкомсвязи", — сказал Топилин журналистам.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Контракт Страшнова c "Почтой России" истек 1 июля 2017 года.