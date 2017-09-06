МЧС отчиталось о выплатах пострадавшим от наводнения в Приморье

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

УССУРИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Более 80% пострадавших от наводнения в Приморском крае, которое произошло в августе этого года, получили материальную помощь, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"На сегодняшний день уже более 80% людей получили материальную помощь, и сейчас организована адресная конкретная поддержка людям, которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия", — сказал министр.

По его словам, все службы Приморского карая при поддержке соответствующих подразделений МЧС продолжают адресную помощь пострадавшим от ЧС.

"Во всех пострадавших населенных пунктах работают сводные бригады, которые оказывают помощь каждому подворью, а также помогают восстанавливать всю инфраструктуру — дороги, дамбы и другие инженерные сооружения", — отметил Пучков.

В августе в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тысячи домов, в которых проживают более 15,5 тысяч человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов.

Правительство РФ выделило около 650 миллионов рублей на компенсации пострадавшим, из резервного фонда региона выделено около 100 миллионов рублей. По данным администрации края, на сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тысячи человек, федеральные – почти 15 тысяч.