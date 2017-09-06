Выступивший перед Путиным школьник пообещал работать на благо авиации

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Старшеклассник из города Гурьевска Калининградской области Сергей Горобец, выступивший перед российским президентом с проектом по оснащению двигателя пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом, рассказал РИА Новости, что намерен связать свое будущее с авиацией.
"Накануне форума у нас был своеобразный конкурс перед региональным министром образования, мой проект прошел. Когда выступал перед президентом, конечно, очень нервничал. Думаю, даже на трансляции было видно, поэтому на другие проекты особо внимания не обращал. Но мне показалось, что президенту интересны экономические вопросы, и мой проект — это модернизация отечественной авиации", — рассказал Горобец.
После выступления на форуме молодого ученого заметили в госкорпорации "Ростех". Генеральный конструктор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), которая входит в "Ростех", Юрий Шмотин, пообещал включить Сергея в состав рабочей проектной группы по разработке двигателей на альтернативных видах топлива. Кроме того, старшеклассника пригласили на экскурсию на авиазавод, принять участие в первом полете самолета МС-21 с двигателем, разработкой которого и занимается школьник. Но главное — ему предложили обучение по целевой программе в одном из восьми профильных вузов на выбор.
Сергей признался, что если есть выбор, то сам хотел бы продолжить обучение в стенах Московского государственного технического университета имени Баумана и дальше работать по направлению разработки двигателей с альтернативным видом топлива.
"План на ближайшее время такой: заканчиваю школу, сдаю экзамены, поступаю в "бауманку", у меня проживание, стипендия "Ростеха" и в планах – работа в "Ростехе". Они, как говорится, взяли меня на карандаш", — добавил школьник.