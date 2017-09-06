На Дальнем Востоке надо решать проблему высокой смертности, заявил Топилин

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Прогнозы по демографическому развитию Дальнего Востока негативные, если не снизить смертность в регионе, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил, что концепция по развитию Дальнего Востока предполагает, что к 2025 году население региона достигнет не менее 7 млн человек.

"Ключевым моментом здесь является ни в коей мере не вопрос рождаемости… С учетом специфики, с рождаемостью (на Дальнем Востоке) более-менее неплохо", — сказал Топилин.

При этом он отметил, что в последние месяцы рождаемость во всей России падает — это общий тренд для страны.

Смертность

"Смертность на Дальнем Востоке гораздо выше, причем в тех регионах, которые являются наиболее населенными — Приморье, Хабаровский край. Если мы не сможем решить на Дальнем Востоке проблему и резко снизить смертность, как, впрочем, и во многих других регионах Российской Федерации, не будет на Дальнем Востоке ни естественного прироста (населения), ни миграционного притока", — заявил министра.

По словам Топилина, состояние системы здравоохранения, борьба с алкоголизмом, возможности сохранения жизни — самые серьезные приоритеты. Министр добавил, что коллеги из Минздрава активно решают вопрос с доступностью медпомощи в отдаленных районах.

"Поэтому если мы не снизим уровень смертности, у меня негативный прогноз по поводу того, что у нас будет происходить", — резюмировал глава Минтруда.

Территории опережающего развития



Он также рассказал, что на Дальнем Востоке поставлена задача прежде всего через механизм опережающего развития создать точки роста.

"Прошло не так много времени, чтобы ожидать от территорий опережающего развития взрывных проектов, механизмы только притираются", — сказал Топилин.

Он отметил, что зоны опережающего развития не должны становиться местами, куда уходят, пользуясь льготными режимами, уже существующие предприниматели, а должны становиться новыми точками роста.

По словам Топилина, Минэкономразвития готовит проект, который будет стимулировать создание новых рабочих мест для тех, кто создает новые проекты.