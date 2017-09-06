На Дальнем Востоке надо решать проблему высокой смертности, заявил Топилин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Прогнозы по демографическому развитию Дальнего Востока негативные, если не снизить смертность в регионе, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.
Он напомнил, что концепция по развитию Дальнего Востока предполагает, что к 2025 году население региона достигнет не менее 7 млн человек.
"Ключевым моментом здесь является ни в коей мере не вопрос рождаемости… С учетом специфики, с рождаемостью (на Дальнем Востоке) более-менее неплохо", — сказал Топилин.
При этом он отметил, что в последние месяцы рождаемость во всей России падает — это общий тренд для страны.
Смертность
"Смертность на Дальнем Востоке гораздо выше, причем в тех регионах, которые являются наиболее населенными — Приморье, Хабаровский край. Если мы не сможем решить на Дальнем Востоке проблему и резко снизить смертность, как, впрочем, и во многих других регионах Российской Федерации, не будет на Дальнем Востоке ни естественного прироста (населения), ни миграционного притока", — заявил министра.
По словам Топилина, состояние системы здравоохранения, борьба с алкоголизмом, возможности сохранения жизни — самые серьезные приоритеты. Министр добавил, что коллеги из Минздрава активно решают вопрос с доступностью медпомощи в отдаленных районах.
"Поэтому если мы не снизим уровень смертности, у меня негативный прогноз по поводу того, что у нас будет происходить", — резюмировал глава Минтруда.
Территории опережающего развития
Он также рассказал, что на Дальнем Востоке поставлена задача прежде всего через механизм опережающего развития создать точки роста.
"Прошло не так много времени, чтобы ожидать от территорий опережающего развития взрывных проектов, механизмы только притираются", — сказал Топилин.
Он отметил, что зоны опережающего развития не должны становиться местами, куда уходят, пользуясь льготными режимами, уже существующие предприниматели, а должны становиться новыми точками роста.
По словам Топилина, Минэкономразвития готовит проект, который будет стимулировать создание новых рабочих мест для тех, кто создает новые проекты.
Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.
В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
Также форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
На Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" и республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.