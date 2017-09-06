В девяти парках и лесопарках Москвы отремонтируют пешеходные дорожки

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В столичных лесопарках и парках заменят покрытие пешеходных дорожек и заменят их разрушенные участки. Работы пройдут в Щукинском, Химкинском и Крюковском лесопарках, Битцевском лесу, парке "Покровское-Стрешнево", а также в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Тушинский" и "Москворецкий", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Сейчас дорожки на этих зеленых территориях находятся в неудовлетворительном состоянии: где-то есть выбоины и ямы, а в отдельных местах покрытие почти разрушилось. Ремонт поврежденных участков начнется в начале октября и завершится до конца ноября 2017 года.

"Для новых троп и дорожек используют такие материалы, как гравий, дерево, песок. Асфальтовое покрытие делают лишь на тех дорожках и аллеях, где оно уже было, но за годы эксплуатации повредилось или разрушилось", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в указанных парках и лесопарках столицы восстановят естественный газон из многолетних трав, а там, где есть вытоптанные места, высадят дополнительные деревья и кустарники.

В 2017 году в Москве планируют благоустроить 129 парковых территорий общей площадью свыше 1500 гектаров. Как в итоге изменятся зеленые зоны Москвы, определяют сами горожане — концепции благоустройства нескольких территорий москвичи выбрали в проекте "Активный гражданин".