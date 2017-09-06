Васильева выступила за развитие преподавания азиатских языков в вузах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила за популяризацию изучения языков стран АСЕАН в российских вузах, об этом министр заявила на Восточном экономическом форуме.

"Необходимо более активно развить распространение программ изучения языков стран Юго-Восточной Азии как в российских вузах, так и программ русского языка в университетах стран АСЕАН", — сказала Васильева.

Она также напомнила о работе ведомства над проектом экспорта российского образования за рубеж, который предполагает упрощение выдачи виз и увеличение студенческих квот на обучение.

Ранее замглавы Минобрнауки Павел Зенькович заявил журналистам на полях ВЭФ, что ведомство уже определило 39 вузов, которые вошли в этот проект.

Приоритетный проект "Экспорт образования", курируемый Минобрнауки РФ, реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года включительно. Ключевая цель проекта — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт РФ.

Как отметили в Минобрнауки, реализация приоритетного проекта должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России, а также повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном образовательном рынке. Минобрнауки сообщало, что примет план проекта в августе 2017 года.