В проект экспорта российского образования вошли 39 вузов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. В приоритетный проект по экспорту российского образования вошли 39 вузов, в том числе МГУ, РУДН, Высшая школа экономики и МГИМО, сообщил журналистам замминистра образования и науки Павел Зенькович на полях Восточного экономического форума.

Приоритетный проект "Экспорт образования", курируемый Минобрнауки РФ, реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года включительно. Ключевая цель проекта — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт РФ.

"Их 39. Там и федеральные университеты у нас крупные, и научно-исследовательские наши вузы", — сказал журналистам Зенькович, отвечая на вопрос о том, сколько вузов вошло в проект.

Он уточнил, что в перечень вошли в том числе МГУ, РУДН, ВШЭ, МГИМО, первый МГМУ им. Сеченова, сельско-хозяйственная академия, а также ряд транспортных вузов.

Как ранее отмечали в Минобрнауки, реализация приоритетного проекта должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России, а также повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном образовательном рынке. Минобрнауки сообщало, что примет дорожную карту проекта в августе 2017 года.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.